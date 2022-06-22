جماهير غفيرة تشيع الشهيد علي حرب في سكاكا شرق سلفيت

وطن: شيعت جماهير غفيرة اليوم الاربعاء جثمان الشهيد علي حسن حرب (27 عاما) الذي ارتقى امس جراء تعرضه للطعن من قبل مستوطن، اثناء محاولته واخرين التصدي للمستوطنين الذين حاولوا الاستيلاء على اراضي المواطنين.

وانطلق موكب تشييع الشهيد حرب من أمام مستشفى النجاح في مدينة نابلس، باتجاه قرية اسكاكا، مسقط رأسه، حيث القت عائلة الشهيد نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد حرب على الأكتاف، وجابوا به شوارع القرية مرددين هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه.

واعترضت قوات الاحتلال موكب جنازة الشهيد علي حرب، على حاجز حوارة المقام جنوب نابلس، ومنعت المشاركين من المرور عبر الحاجز، ما اضطرهم للعودة والعبور عبر طرق فرعية للوصول إلى قرية اسكاكا بمحافظة سلفيت.