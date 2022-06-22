الاحتلال يبدأ بناء مقطع بجدار الفصل العنصري بطول 45 كلم شمال الضفة

وطن: بدأت وزارة الحرب الاسرائيلية، الأربعاء، إقامة مقطع في جدار الفصل العنصري في شمال الضفة الغربية بطول 45 كيلومترا. ويمتد هذا المقطع من منطقة قرية سالم إلى منطقة مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار فيه إلى تسعة أمتار.

ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. وجرت المصادقة، في نيسان/أبريل الماضي، على ميزانية بمبلغ 360 مليون شيكل لتمويل بنائه.

وسيحل هذا المقطع مكان مقطع آخر في جدار الفصل العنصري، تم بناؤه قبل نحو عشرين عاما.

وقال رئيس "مديرية الحدود وخط التماس" في وزارة الحرب الإسرائيلية، عيران أوفير، إن "الأعمال التي بدأناها صباح اليوم ستستمر قرابة سنة"، معتبرا أن أي مقطع من السور الذي نغلقه سيمنع الدخول إلى الداخل المحتل بشكل محكم. في إشارة إلى منع دخول عمال فلسطينيين لا يحملون تصاريح للعمل .

من جهة أخرى، نقل موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم، عن ضباط في قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال قولهم إن ثمة إمكانية لوقف أعمال بناء مقطع جدار الفصل العنصري الذي "يفرض وقائع على الأرض". وأضافوا أنه "دخلنا الآن إلى عملية جديدة، هي الأزمة السياسية والانتخابات المتوقعة، التي قد تعرقل العمليات الهندسية في هذه المنطقة".