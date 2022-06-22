الكنيست يصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية

وطن: صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، على 11 مشروع قانون لحل الكنيست بتأييد أغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست، قدمها أعضاء الكنيست من أحزاب مختلفة. وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة في الكنيست تمهيدا لإعدادها للتصويت بالقراءات الثلاث، الأسبوع المقبل.

وفي حال المصادقة على حل الكنيست بالقراءات الثلاث، الأسبوع المقبل، ستجري الانتخابات العامة للكنيست في موعد بين نهاية تشرين الأول/ أكتوبر وبداية تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين. لكن استطلاعات الرأي المنشورة مؤخرا تشير إلى أن أيا من المعسكرين وفق الاصطفافات الحزبية الحالية لن يفوز بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.

في هذه الأثناء يحاول الائتلاف إجراء تصويت على مشروع قانون يمنع مشتبه بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، وهو قانون يسعى إلى منع رئيس حزب الليكود والمعارضة، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة. لكن مشروع القانون هذا ليس مطروحا على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، لإرفاق هذا القانون بمشروع قانون حل الكنيست، الذي ستصوت عليه الهيئة العامة للكنيست.