المحكمة الإدارية تقرر وقف إضراب المهندسين الزراعيين

وطن: أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 21/6/2022، قراراً يقضي بوقف تنفيذ قرار إضراب نقابة المهندسين الزراعين، حماية للقطاع الزراعي والاستمرار بالعمل في تقديم الخدمات الزراعية.

ودعا وزير الزراعة رياض عطاري الزملاء المهندسين الزراعيين العودة إلى أماكن عملهم، مشيرا الى أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل جميع القضايا المطلبية.

وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال فيصل شريم نقيب المهندسين الزراعيين لـوطن، إن النقابة ستلتزم بالقانون.

وأوضح أن النقابة شرعت بالإضراب عن العمل بتاريخ 2/6/2022، للمطالب بعدة مطالب تتعلق بزيادة الرواتب وتثبيت المهندسين على بند العقود.