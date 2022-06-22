نقابات أصحاب مدارس السياقة في الجنوب وأريحا تؤكد عدم رفع تسعيرة دروس السياقة

وطن: نفت نقابات أصحاب مدارس السياقة في منطقة الجنوب وأريحا، رفع تسعيرة دروس تعليم السياقة.

وقالت نقابات أصحاب مدارس السياقة في الخليل وبيت لحم وأريحا ودورا ويطا، في بيان مشترك لها، اليوم الأربعاء، "بحضور ممثلين عن النقابات المذكورة أعلاه بخصوص بيان رفع تسعيرة دروس تعليم السياقة الذي صدر أمس الثلاثاء من مدينة رام الله، أكد المجتمعون أنه لا علم لدينا بهذا البيان وأنه قد تم التواصل والتوافق مع وزارة النقل والمواصلات على عدم رفع التسعيرة في الوقت الحالي بسبب الروف الاقتصادية التي يمر بها شعبنا".

وأضافت: أكد الجميع أن الجهة الوحيدة التي يتم التنسيق معها لرفع التسعيرة هي وزارة النقل والمواصلات بالتوافق مع جميع النقابات وأي بيان ينص على غير ذلك مرفوض من قبلنا ولا يتم التعامل معه.

فيما يلي نص البيان: