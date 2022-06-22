الاحصاء: انخفاض الصادرات والواردات الفلسطينية خلال نيسان

وطن: ذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني ان الصادرات السلعية المرصودة انخفضت خلال شهر نيسان من العام الجاري بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 3% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 110.8 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الصادرات الفلسطينية الى "إسرائيل" خلال شهر نيسان من عام 2022 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، علما الصادرات الفلسطينية إلى "إسرائيل" تشكل 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر نيسان من عام 2022. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 43% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات

وانخفضت الواردات الفلسطينية خلال شهر نيسان بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 36% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 664.4 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الواردات الفلسطينية من "إسرائيل" خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، حيث شكلت الواردات من "إسرائيل" 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر نيسان من عام 2022. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 16% مقارنة مع الشهر السابق.

عجز الميزان التجاري

وسجل الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات)، انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 7% خلال شهر نيسان من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 48% مقارنة مع شهر نيسان من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 553.6 مليون دولار أمريكي.