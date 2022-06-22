مئات القتلى والجرحى جراء زلزال ضرب أفغانستان

وطن: أفادت تقارير بسقوط مئات القتلى والجرحى جراء زلزال ضرب اليوم الأربعاء ولايتين بجنوب شرقي أفغانستان.

وذكر مسؤول أفغاني أنه سقط 255 قتيلا و150 جريحا جراء زلزال في ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرقي البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان أن زلزالا ضرب شرق البلاد وخلف عددا هائلا من القتلى والجرحى. وقال محمد نسيم حقاني رئيس الوكالة إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننغرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على تويتر إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفق روايات شهود نشرت على موقع "مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي" ومستخدمين على تويتر.

وكتب شاهد على موقع المركز من كابل يقول "هزات قوية وطويلة". وقال شاهد آخر من بيشاور في شمال غرب باكستان "كانت قوية".

المصدر : الجزيرة