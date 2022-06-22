صحيفة: الوساطة لعودة العلاقة بين حماس وسوريا وصلت إلى مراحل إيجابية متقدّمة

وطن: أكّدت صحيفة الأخبار اللبنانية، نقلا عن مصادر أن "وساطة يقودها حزب الله والحرس الثوري الإيراني، منذ شهور، بين حركة حماس والدولة السورية، وصلت إلى مراحل إيجابية متقدّمة".

ونفت المصادر صحّة الحديث عن "زيارة وشيكة لهنية إلى دمشق".

وأكدت أن الزيارة "ستحصل عندما يتمّ التوصّل إلى اتّفاق كامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين الجانبين"، مع التأكيد أن هذا "لم يعد مستحيلاً، بل يمكن القول إنه بات قريباً، لكن ليس خلال أيام أو أسابيع".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين في حماس، قولهما إن "الحركة قرّرت استئناف علاقاتها مع سوريا، بعد عشر سنوات من مقاطعة قيادتها دمشق".

وقال مسؤول في الحركة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الطرفين عقدا لقاءات على مستويات قيادية عُليا لتحقيق ذلك"، في حين قال مسؤولان "حمساويّان" آخران إن قيادة الحركة "اتّخذت قراراً بالإجماع بإعادة العلاقة مع سوريا".