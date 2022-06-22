لجنة الإفراج الخاصه بقضية الطفل الأسير أحمد مناصرة تصنف قضيته كـ"عمل ارهابي"

وطن: قال طاقم الدفاع عن الطفل احمد مناصره في بيان صحفي مقتضب ان لجنة الإفراج الخاصه المشكلة للنظر في ملف مناصرة أصدرت قرارها بتصنيف ملفه ضمن "قانون الارهاب"، حيث قررت ان قضية احمد مناصرة هي "عمل ارهابي" .

وعلق طاقم الدفاع عن القرار بالقول "أن هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية وهو انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال/القاصرين".

وتابع "سنقوم في وقت لاحق بإصدار بيان نفصل فيه حيثيات القرار وسنقوم بالعمل على الإستئناف على هذا القرار غير القانوني."

ويمنع هذا القرار امكانية نقل ملف أحمد الى لجنة الافراج المبكر، لكن في نفس الوقت لا يزال لدى طاقم الدفاع فرصة الاستئناف على القرار.