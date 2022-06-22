اعتقال 6 مواطنين بينهم أسيرة محررة من بيت فوريك
22.06.2022 08:27 AM
وطن: اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم واعتقلت ما لا يقل عن ستة مواطنين بينهم اسيرة محررة.
وطالت هذه الاعتقالات:
- الاسيرة المحررة المحررة لينا صدقي أبو غلمي من بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، وهي ام لطفلين وكانت قضت اربع سنوات وثلاثة شهور في اعتقالين سابقين في سجون الاحتلال.
- الشقيقين ليث فائد نعيرات ورائد نعيرات من ميثلون، بعد دهم وتفتش منزلهما.
- الشاب محمود زكارنة من بلدة قباطية اثناء تواجده داخل اراضي عام 1948.
- فؤاد رمضين من قرية كفر عبوش بمحافظة طولكرم.
- محمد صافي من مخيم عين السلطان في أريحا.