اعتقال 6 مواطنين بينهم أسيرة محررة من بيت فوريك

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم واعتقلت ما لا يقل عن ستة مواطنين بينهم اسيرة محررة.

وطالت هذه الاعتقالات:

- الاسيرة المحررة المحررة لينا صدقي أبو غلمي من بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، وهي ام لطفلين وكانت قضت اربع سنوات وثلاثة شهور في اعتقالين سابقين في سجون الاحتلال.

- الشقيقين ليث فائد نعيرات ورائد نعيرات من ميثلون، بعد دهم وتفتش منزلهما.

- الشاب محمود زكارنة من بلدة قباطية اثناء تواجده داخل اراضي عام 1948.

- فؤاد رمضين من قرية كفر عبوش بمحافظة طولكرم.

- محمد صافي من مخيم عين السلطان في أريحا.