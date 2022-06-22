الاحتلال يتدخل في ازمة الصحراء الغربية ويعلن دعمه للمغرب

وطن: أجرت وزيرة داخلية الاحتلال إيليت شاكيد، مباحثات مع مسؤولين مغاربة في الرباط أمس الثلاثاء، وأكدت خلالها دعم تل أبيب سيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وعبرت في مباحثاتها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "للمرة الأولى عن دعم إسرائيل لسيادة المغرب على الصحراء الغربية"، بحسب بيان وزارة داخلية الاحتلال.

وكان تطبيع الرباط وتل أبيب علاقاتهما الدبلوماسية تم في إطار اتفاق ثلاثي، ينص أيضا على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

وشاكيد هي رابع وزيرة إسرائيلية تزور المغرب منذ تطبيع العلاقات بين الاحتلال والمغرب برعاية أميركية أواخر العام 2020.

ووقع الطرفان منذ ذلك الحين اتفاقات تعاون في عدة مجالات أمنية واقتصادية وثقافية ورياضية.