وفاة مواطنة في طوباس والشرطة تحقق

وطن: فتحت النيابة العامة تحقيقًا فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ظروف وفاة مواطنة تبلغ من العمر (25 عامًا) من سكان مدينة طوباس.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت مساء اليوم الثلاثاء بلاغًا حول وصول جثة شابة لأحد مشافي المدينة، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة وقوة من فرع المباحث العامة والطبيب الشرعي للمشفى، حيث أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.