جمعيّة كيان تقيم العرض الافتتاحيّ للفيلم الوثائقي"جسر العودة"

وطن: أقامت جمعيّة كيان – تنظيم نسوي، اليوم الثلاثاء، عرضها الافتتاحي للفيلم الوثائقي "جسر العودة" للمخرج عصام بلان، ومن إنتاج الجمعية، والذي يحكي قصة مدينتي صفد وبئر السبع داخل أراضي الـ48.

وينقل الفيلم قصصًا شخصيّة على لسان المهجّرين والمهجرات من الأجيال التي عاشت النكبة، لتلتحم تلك الروايات الخاصة بالهمّ الوطنيّ العام، وليتشابك الجانب الإنسانيّ بالسياسيّ.

ويركّز الفيلم على روايات النساء ليُبرز دورهن ورواياتهن ومعاناتهن، التي غالبًا ما غُيّبت من السرديّة التاريخيّة، المكتوبة والمحكيّة. كما يتناول انتقال هذه القصص إلى الأجيال الشابة، التي لم تزل تنبش صفحات التاريخ وثنايا الذاكرة بحثًا عن جذورها، وفي وجدانها يتّضح الأفق نحو العودة المنتظرة .

وأقيم العرض في قرية الزرنوق (أبو قويدر) في النقب، وقد سبقه جولة في القرية والتعرّف على معالمها وتاريخها وقصص صمود السكان في القرى مسلوبة الاعتراف. وشاهد الحضور خلال الجولة ركام البيوت المهدومة على أطراف القرية التي يقطنها نحو 6000 نسمة.

وفور انتهاء الجولة وتجمّع الحضور، تحدّثت مركّزة مشروع "أجيال تتوارث الذاكرة والعهد" في جمعيّة كيان نسرين طبريّ عن أهميّة المشروع وعلاقته بتعزيز النسّاء عبر معرفة التاريخ كضرورة لفهم الحاضر والسياسات الحاليّة التي ما زالت تستهدف الفلسطينيات والفلسطينيين في موطنهم، وتسعى لتهجيرهم عبر الهدم والمصادرات، بما لا يدع مجالا للشك بأن النكبة ما زالت مستمرّة.

ولفتت المحامية ألحان نحّاس- داوود في كلمة جمعيّة كيان، إلى دور الجمعيّة في تعزيز دور النساء في المجتمع العربي، وعن الفيلم الذي يُعتبر استمراريّة لمشروع "نساء على درب العودة" الذي نفذته الجمعيّة لسنوات، بهدف تذويت خطاب العودة والتعرّف إلى الدور النضالي للنساء الفلسطينيات وإبراز صوتهن المغيّب تاريخيًا، وتعزيز الوعي والمشاركة في العمل الوطني.

أما ميّادة ومحمد أبو قويدر، اللذان استضافا هذا الحدث، فقد تحدّثا عن صمود سكّان القرية بنسائهم ورجالهم، وإصرارهم على تعرية الرواية الإسرائيليّة التي تتعامل مع السكان كعشائر وقبائل، وتسمي المنطقة "عشيرة أبو قويدر"، بينما يؤكد السكان على اسم "الزرنوق" وهو الاسم التاريخيّ للقرية مسلوبة الاعتراف.

وأكّدت ميّادة على ذلك بقولها "نحن هنا، نحن موجودون وصامدون، وعدم اعتراف الدولة بنا لا يسلبنا وجودنا".

بعد المداخلات، عرض الفيلم وسط تفاعل الحضور مع المشاركات والمشاركين فيه والقصص التي نقلت من أفواههن. وفي ندوة قصيرة بعد العرض، قال المخرج عصام بلّان بأن الفيلم استند إلى حوارات دارت بين الشخصيّات المشاركة عوضًا عن إجراء المقابلات مع كل شخصيّة على حدة، لتلتقي ذاكرة الشخصيات وأحلامها معًا في سرديّة بصريّة وحواريّة كوّنت نسيج الفيلم.

كما شاركت الناشطة النقباوية، هدى أبو عبيد، إبنة الجيل الثالث لمهجري النكبة في هذه الندوة، لتروي قصة جدّها وجدّتها اللذين هجّرا من الشريعة إلى اللّقيّة فتل عراد، وعودة إلى اللقيّة، مع كل ما رافق رحلات التهجير من شعور الاقتلاع والصعوبات الحياتيّة بالتأقلم مجددًا في بيئة مختلفة أوصلت المهجرات والمهجرين وقتئذٍ إلى حافة الجوع.

بينما تحدّثت نسرين طبريّ من جمعيّة كيان في تلك الندوة عن تجربتها بالبحث عن الشخصيات المشاركة في الفيلم وما رافق ذلك من صعوبات، وعمّا يميّز الصوت النسائي في الرواية التاريخيّة الفلسطينيّة.

وكرّمت جمعيّة كيان الشخصيّات المشاركة في الفيلم، بدءًا من السيّدة آمنة حليحل، التي أهدي الفيلم لروحها، هي التي هُجّرت من قدّيتا قضاء صفد في سن السابعة والعشرين، ثم نقلت لنا رسالتها وروايتها وسلّمتنا الأمانة، وتوفيّت قبل نحو شهرين من عرض الفيلم.

كما تم تكريم سائر الشخصيات على إسهامها الكبير في ولادة هذا الفيلم وخروجه إلى النور، السيد سعيد الصفدي، السيّدة بسمة الصانع، د. جوني منصور، السيّدة ابتسام حليحل، د. منصور نصاصرة، السيّدة آية سرية، والسيدة أمجاد عيسى. وتقدمت جمعيّة كيان بجزيل الشكر للصحافيّة سناء حمّود لمساهتمها بإلقاء قصيدة صفد للشاعر سالم جبران في افتتاحية الفيلم.

يذكر أن فيلم "جسر العودة"، نتاج لمشروع "أجيال تتوارث الذاكرة والعهد"، يربط ما بين الأجيال المختلفة لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني، بين الجيل الذي عايش النكبة والتهجير، والأجيال اللاحقة التي حفظت الذاكرة ونشطت من أجل إحيائها وإبقاء شعلتها متّقدة حتى تحقيق العودة، مع التركيز على قصص النساء ودورهن. وستعرض جمعيّة كيان الفيلم في أماكن مختلفة خلال الشهور القادمة، في بلدات مهجّرة وأخرى عامرة سيتم الإعلان عنها قريبًا. الفيلم أنتج بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وبإشراف مؤسسة التعاو