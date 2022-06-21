حزب الشعب يدين بشدة جريمة المستوطنين التي أدت لاستشهاد المواطن حرب في سلفيت

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة للجريمة الجديدة التي اقترفتها عصابات المستوطنين غرب بلدة سكاكا في محافظة سلفيت والي أدت إلى استشهاد الشاب علي حسن حرب، 28 عاماَ، جراء تعرضه لعدة طعنات مباشرة بسكين من قبل أحد غلاة المستوطنين، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال.

وقال انه حزب الشعب يدين هذه الجريمة ويحمل حكومة الاحتلال وجيشها الذي وفر الحماية للمستوطنين قبل وأثناء وبعد ارتكاب جريمتهم ومنع التدخل لإسعاف الشهيد حرب، المسؤولية الكاملة عنها،

كما طالب كل الأطراف المعنية بمتابعة هذه الجرائم على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وبملاحقة قادة الاحتلال وعصابات مستوطنيه، وتقديمهم للمحاكمات الجنائية الدولية على ما اقترفوه من جرائم يومية بحق شعبنا.

ودعا جماهير شعبنا إلى توحيد كل الجهود لتعزيز مقاومة المحتلين والمستوطنين والتصدي لهم في كل مكان.