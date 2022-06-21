الذهب يتراجع مع تزايد توقعات رفع الفائدة والعائدات

وطن: تراجع سعر الذهب بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، واحتمالات رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر، مما طغى على الأثر الداعم للذهب من تراجع الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1833.40 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1836.30 دولاراً.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: إن سعر الدولار، الذي عادة ما يكون المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، تراجع بدرجة كبيرة، لكن التأثير المضاد يأتي من ارتفاع عائدات السندات.

وارتفع سعر عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات، في حين تراجع سعر الدولار، مما يجعل سعر المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى.

وبعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أكبر رفع للفائدة منذ 1994 في وقت سابق هذا الشهر حذت بنوك مركزية أخرى حذوه ورفعت الفائدة.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2% إلى 21.63 دولاراً للأوقية. كما زاد البلاتين 0.3% إلى 934.56 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.75% إلى 1860.57 دولاراً.