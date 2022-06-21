حزب الشعب ينعى الكاتب والمناضل غريب عسقلاني

وطن: نعى حزب الشعب الأديب الكبير والمناضل إبراهيم الزنط (غريب عسقلاني) الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 21/6/2022 عن عمر يناهز الـ 75 عاماَ قضاها في خدمة شعبه وفي تعزيز السردية الفلسطينية من خلال رواياته ومؤلفاته المختلفة.

واعتبر الحزب في بيان وصل وطن نسخة عنه، أن رحيل الكاتب غريب عسقلاني يعد خسارة كبيرة للثقافة الفلسطينية والعربية، فهو الذي عمقت رواياته وقصصه الوعي الوطني عبر عكسها هموم الوطن والمواطن.

وأضاف تميز الراحل غريب عسقلاني بعلاقاته المتينة مع كافة القوى السياسية الفلسطينية وربطته علاقة صداقة متينة مع الحزب، كما شغل عدة مسؤوليات في الحقل الثقافي والنضالي الفلسطيني، حيث شارك في تأسيس اتحاد كتاب فلسطين في القدس، وكان عضو أمانة عامة لعدة دورات انتخابية، كما شغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الكتاب الفلسطينيين، ورئيس فرع الاتحاد في قطاع غزة. وساهم من خلال عمله كمدرس على تنشئة جيل مناضل يحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية

وتقدّم الحزب بأصدق مشاعر التعازي القلبية والمواساة الحارة للشعب الفلسطيني ومن أسرة الفقيد وآل الزنط في فلسطين والشتات.