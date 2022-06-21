أنباء عن الإفراج عن المتهمين بقتل نزار بنات بكفالة

رام الله - وطن: قررت المحكمة العسكرية الإفراج عن المتهمين الـ14 بقضية اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، بكفالة مالية.

وقالت مصادر محلية انه جرى الإفراج عن المتهمين بقضية اغتيال بنات بشرط تقييد حركتهم، وحضور جلسات محاكمتهم

وفي تعقيب له قال محامي عائلة بنات غاندي الربعي لوطن انه لا يوجد لديهم اي معلومة بخصوص ذلك القرار كونهم يقاطعون جلسات المحاكمة منذ فترة.

واضاف الربعي لوطن انه جرى سابقا الافراج عن جميع المتهمين في القضية بدون قرار محكمة او موافقتها على ذلك.