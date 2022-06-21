في إطار تطوير قدرات المرأة وحماية حقوقهن المشروعة

وطن: نفذ مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي دورتي تدريب في مدينة نابلس، الأولى كانت لمجموعة من الاعلاميات والإعلاميين نفذتها المحامية روان عبيد يوم السبت الماضي، والثانية لمجموعة من الناشطات النسويات نفذها مسؤول البحث والمناصرة في المركز نبيل دويكات يوم أمس الاثنين.

وتركز تدريب الاعلاميات والاعلامين على موضوع المرأة في منظومة الأحوال الشخصية، وضرورة اجراء إصلاحات قانونية في ظل الثغرات التي من خلالها يمارس التمييز ضد المرأة، ويمس حقوقها الأساسية، ونفذت الدورة في مقر المؤسسة النسوية (جمعية مدرسة الأمهات).

فيما تركز تدريب الناشطات النسويات على الصور النمطية لكل من المرأة والرجل في ثقافة المجتمع الفلسطيني، والتهميش والاقصاء الذي تتعرض له النساء في المشاركة بالحياة العامة وتأثير ذلك على ابقائهن بعيدات عن مراكز صنع القرار، وضرورة تغير الصورة النمطية التقليدية في الاعلام وطريقة تعاطيه مع قضايا المرأة.

الجدير ذكره، أن مركز المرأة وفي إطار جهود تمكين المرأة، حمايتها، وحماية حقوقها المشروعة، ينفذ العديد من التدريبات التوعوية، والهادفة إلى مناصرة المرأة الفلسطينية في كل مكان، وكل موقع.