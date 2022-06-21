محكمة الاحتلال تؤجل قرارها بشأن الاعتقال الإداري للأسير المريض جمال زيد

وطن: أجلت محكمة الاحتلال في "عوفر"، اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن الاعتقال الإداري للأسير المريض جمال زيد للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت مؤسسة الضمير، إن قاضي محكمة عوفر العسكرية، أجل اليوم الثلاثاء 21/6/2022 النظر في قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق المعتقل جمال زيد للمرة الثالثة على التوالي حتى تاريخ 28/6/2022.

واعتُقل الأسير جمال زيد (64 عاما) للمرة الأولى في 22 أيار / مايو 2019، وقضى في الاعتقال الإداري عاماً كاملاً، وخلال تلك الفترة بدأ يعاني من مشاكل في الكلى، ونتيجةً للإهمال الطبي الذي تعرض له تبين بعد الإفراج عنه أنه بحاجة لغسيل كلى بشكل دوري، كما ورد في تقرير لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

وأشار التقرير، إلى أن الأسير جمال يعاني من آثار جلطةٍ سابقة، وكان قد خضع لعملية تغيير شبكية، وهو بحاجة لتناول دواء مميّع بشكل منتظم، إضافة إلى معاناته من أمراض النقرس والضغط والسكري والكولسترول وعدم انتظام ضربات القلب، والتي تتطلب تناول أدوية بشكل منتظم.