وزارة النقل والنقابة لوطن: لا صحة لما يجري تداوله حول رفع أسعار دروس السياقة

وطن: نفى حكيم غنام أمين سر نقابة أصحاب مدراس السياقة في رام الله في تصريح لوطن الأخبار التي يجرى تداولها حول رفع أسعار دروس السياقة، عبر تقليص المدة الزمنية للدرس الواحد وخفضها من 40 دقيقة (كما هي حاليا) لتصبح نصف ساعة فقط.

وأكد غنام أن الأسعار ثابتة كما هي، ولا يمكن التلاعب بها، حيث تم اقتراح رفع سعر الدروس، وهو أمر رفضته غالبية مدراس السياقة" وبناء على ذلك فانه لم يقر رفع الاسعار.

وبدورها نفت وزارة النقل والمواصلات المقترح المقدم بتغيير الاسعار والمدة الزمنية، مؤكدة أن هذا الأمر هو من اختصاص الوزارة، وليس من اختصاص مدارس السياقة، لافتة الى ان "كل من لم يلتزم بالاسعار (المعتمدة حاليا) سيتعرض للمساءلة القانونية".