إيران: اعتقال عملاء للموساد خططوا لاغتيال علماء نوويين

وطن: أعلنت النيابة العامة في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، أن الجهات الأمنية المختصة اعتقلت خلية تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي بعد مراقبتها لمدة 8 أشهر، تبين خلالها أن الخلية تخطط لاغتيال علماء نوويين إيرانيين.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تمّ الكشف عن أعضاء الخلية في عددٍ من المحافظات، وتمّ ضبط الكثير من الوثائق التي تأكد تورّطهم، وستواصل الجهات المختصة إجراء التحقيقات اللازمة.

وفكك الأمن الإيراني عدداً من شبكات التجسس الإسرائيلية في البلاد، آخرها في أيار/مايو الماضي، حيث أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية ضبط شبكة تجسّس إسرائيلية، وقالت إن الأخيرة "حاولت سرقة وتدمير ممتلكات شخصية وعامة".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أفادت وكالة "فارس" باعتقال 3 جواسيس لـ"الموساد" في محافظتي سيستان وبلوشستان شرقي إيران بحكم قضائي.

كذلك أعلنت مديرية الأمن الإيرانية في آذار/ مارس الماضي، تفكيك شبكة تجسّس تعمل لصالح "إسرائيل" غرب إيران، وكشف الإعلام الإيراني، في آذار/ مارس الماضي، أنّ "ضباطاً في الموساد حاولوا الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي من نوع ir6 في منشأة فوردو النووية".

(الميادين)