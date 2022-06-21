النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطنة في نابلس

وطن: باشرت النيابة العامة التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة مواطنة تبلغ من العمر 20 عاماً في محافظة نابلس.

وقال العقيد لؤي ازيقات المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أن بلاغا ورد لغرفة عمليات الشرطة حول وفاة مواطنة داخل منزلها في محافظة نابلس، على الفور تحركت النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة والمباحث والادلة الجنائية ومركز شرطة عقربا بمرافقة الطب الشرعي إلى المكان.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة اصولا.