لليوم الثاني.. صحة الاحتلال تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 10692 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، وذلك بعد إجراء 44155 فحصًا مخبريًا.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي منذ أشهر الذي يسجل فيه أكثر من 10 آلاف إصابة، فيما دعت الوزارة المستشفيات إلى فتح عنابر كورونا مجددًا استعدادًا لموجة خامسة.

وبحسب الوزارة، فإن 180 مريضًا بحالة خطيرة، من بينهم 37 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن 10911 من الإسرائيليين توفوا منذ بداية انتشار الفيروس قبل أعوام.