وطن: أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك، عن حشد كييف قوات يتراوح تعدادها ما بين 5 إلى 7 آلاف مقاتل من الجماعات المسلحة الأوكرانية في مدينة ليسيتشانسك.

وقال ميروشنيك متحدثا عن عدد المقاتلين الأوكرانيين: "وفقا لمعلوماتنا، ما بين 5 إلى 7 آلاف ما زالوا موجودين في ليسيتشانسك".

وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف في وقت سابق تحرير بلدة توشكوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية من النازيين.

وبتحرير توشكوفكا المحاذية لمدينة ليسيتشانسك، يصبح من الممكن تطوير هجوم قوات لوغانسك على ليسيتشانسك للالتفاف على قوات كييف في غورسكي وزولوتي.