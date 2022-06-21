حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت ما لا يقل عن 23 مواطنا بينهم أسرى محررين، خلال عمليات دهم في انحاء الضفة.

وعرف من بين المعتقلين:

محمد الصافي- سردا شمال رام الله

الشيخ محمد خروب- مخيم الجلزون شمال رام الله

المحرر يوسف غوانمة- مخيم الجلزون

محمد نخلة- مخيم الجلزون

المحرر يوسف إيهاب الزبيدي- مخيم الجلزون

المحرر علي زاهي البرغوثي- كوبر شمال رام الله

محمد أبو غربية- الرام شمال القدس

هيثم غوادرة- بير الباشا غرب جنين

محمد عمر جوابرة- قباطية جنوب جنين

الطفل مصطفى عامر صباح- تقوع شرق بيت لحم

الفتى محمد ياسين صباح- تقوع

عمر ذياب العمور- تقوع

كاظم مراد حنني- بيت فوريك شرق نابلس

منير فقها- طوباس

مروان نايف حميد- تقوع

أحمد علي صباح- تقوع

إبراهيم سمير صباح- تقوع

حسين أبو ذراع- مخيم بلاطة بنابلس

محمد أبو ذراع- مخيم بلاطة

ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال اربعة مواطنين وهم:

- خليل محمد حسين الخاروف (من بلدة اذنا).

-المعتصم بالله جبريل الجياوي (بلدة اذنا)

بعد أن داهمت منزليهما في بلدة إذنا غربا.

-عبد الله رفعت خليل العواودة (من قرية كرمة).

-عثمان ياسر عثمان أبو عرام (من مسافر يطا)،

بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

كما ودهمت قوات الاحتلال منزل المواطن حازم الجياوي، شقيق المعتقل المعتصم، وسلمت زوجته بلاغا لمراجعة زوجها مخابرات الاحتلال.