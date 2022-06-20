ثلاث كتل يسارية في جامعة النجاح تدعو لمتابعة تشكيل الهيكلية الجديدة لأمن الجامعة

وطن: أكدت ثلاث كتل يسارية في جامعة النجاح على "ضرورة متابعة العمل ومواصلة الدرب لمتابعة تشكيل الهيكلية الجديدة للأمن بما يتوافق مع تحقيق حريات الطلبة وعدم انتهاك حقوقهم والمساواة العادلة بين كافة الكتل الطلابية باعتباره حق مشروع لنا".

وباركت كتلة الشهيد أبو علي مصطفى وكتلة القطب الديمقراطية (الوحدة الطلابية) وكتلة الاستقلال الطلابية، انتصار الطلبة في مطالبهم.

وأضافت أن "القرارات التي صدرت عن الجامعة ومجلس أمنائها هي من حقوق الطلبة فلا منة من أحد عليكم بها ولا نشكر من سلبها منكم".

ووجهت التحية للدكتور عمار دويك رئيس لجنة التحقيق على مهنيته العالية وسرعة الاستجابة.