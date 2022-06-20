سرايا القدس تختتم مناورات "عزم الصادقين" بغزة

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الاثنين اختتام مناورات "عزم الصادقين" التي بدأتها صباح اليوم.

وقال الناطق باسم السرايا "أبو حمزة، في تصريح صحفي، إنّ المناورات شارك فيها مئات من مقاتلي سرايا القدس في مسارح عملياتية عدّة على مستوى قطاع غزة "وخلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات، زمانًا ومكانًا؛ بما يُعزز القدرة ميدانيًا".

وأكّد أبو حمزة على أنّ السرايا ستبقى دومًا عند حسن ظن شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، وستجابه العدو بكل بسالة وعنفوان، وستحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتيت من قوة.