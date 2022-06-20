نتنياهو يعلّق على انهيار الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال والتوجه لانتخابات مبكرة

وطن: قال زعيم حزب الليكود، رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو إنه سيشكل حكومة وطنية واسعة برئاسة الليكود "تهتم بكل مواطني إسرائيل".

وجاءت تصريحات نتنياهو في أعقاب إعلان رئيس الائتلاف الحاكم نفتالي بينيت الاتفاق مع أحزاب الائتلاف على حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة في دولة الاحتلال.

وأضاف نتنياهو: "هذه أمسية بها أخبار عظيمة لملايين الإسرائيليين، بعد عام من جهود المعارضة، انتهت معاناة الإسرائيليين".

وتابع: "من الواضح للجميع أن الحكومة الفاشلة في تاريخنا قد انتهت، حكومة كانت تعتمد على مؤيدي الإرهاب، تخلت عن أمن الإسرائيليين، رفعت تكلفة المعيشة إلى مستويات لم نكن نعرفها، وفرضت ضرائب غير ضرورية".

وأردف نتياهو: "كما عرضت الجمهور اليهودي للخطر، هذه الحكومة ستعود إلى البيت، أنا وأصدقائي سنقود إسرائيل إلى آفاق جديدة بما في ذلك توسيع دائرة السلام".

وفي السياق، قال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر: إن "الهدف من الانتخابات المقبلة لـ (كنيست) هو منع رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة".