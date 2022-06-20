"البيدر" تبحث مع سفير نيكاراغوا أوضاع التجمعات البدوية

وطن: عقدت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" ممثلة بمشرفها العام المحامي حسن مليحات، وعضو مجلس إدارة البيدر، فارس المالكي، وبحضور صلاح الخواجا، اجتماعا اليوم الاثنين مع سفير نيكاراغوا روبيرتو موراليس بهدف مناقشة قضايا التجمعات البدوية ومعاناتها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين ،وتم اطلاع السفير على الهجوم الذي تشنه حكومة الاحتلال على التجمعات البدوية في سعي واضح منها لدفع البدو إلى التهجير القسري ،وسياسة التطهير العرقي الممارس ضدهم، وعلى واقع الحياة المعيشية الصعبة التي يعيشها البدو من حيث خدمات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، ومدى صمودها أمام التوسع الاستيطاني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة السياسة الاستيطانية الممنهجة ضد التجمعات البدوية والمتمثلة في الهدم والتهجير القسري والجرائم التي ترتكب ضد البدو خلافا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وكذلك جرى الحديث حول الدعاية التي تنشرها الماكينة الإعلامية والدبلوماسية الاحتلالية حول التجمعات البدوية، والتي في جوهرها تسيء لتلك التجمعات بكونها تجمعات مبعثرة وتفتقد إلى النظام ومؤسسات التعليم والصحة، اشارة لشيطنة تلك التجمعات بأنها تعيش حياة الإنسان البدائي المتوحش.

وقد أبدى الوفد ضرورة شرح وعرض قضية التجمعات البدوية في دول أمريكا اللاتينية أمام المؤسسات البرلمانية والإعلامية لاطلاع الرأي العام في تلك الدول على حقيقة أن البدو هم السكان الأصليين لتلك المناطق وليس شذاذ الآفاق من الصهاينة.

وأبدى السفير تفهمه الكامل لمعاناة تلك التجمعات البدوية، استعداده ومعه بعض زملائه من سفراء دول أمريكا اللاتينية لتنفيذ زيارة لبعض التجمعات البدوية، والاطلاع عن كثب على واقع المأساة التي يعيشها البدو، معربا احترامه لتلك التجمعات البدوية الصامدة.

وقالت المنظمة في بيان اليوم أنه من المقرر أن يزور سفير نيكاراغوا ومعه سفراء دول أمريكا اللاتينية بعض التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار في أواخر شهر تموز القادم للاطلاع أوضاع سكانها واحتياجاتهم.