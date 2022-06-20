"التربية" تتفقد سير امتحان الثانوية العامة في محافظة جنين

وطن:نظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم، جولة تفقدية لقاعات امتحان الثانوية العامة في محافظة جنين؛ شارك فيها؛ الوكيل المساعد للقياس والتقويم والبحث والتطوير د. محمد عواد، ومدير عام تربية جنين سلام الطاهر.

وجاءت هذه الجولة، ضمن توجيهات الوزير أ.د. مروان عورتاني؛ بهدف الاطمئنان على وضع الطالبة تالا صلاح شقيقة الشهيد يوسف صلاح؛ الذي ارتقى شهيداً الجمعة الماضية، كما تفقد الوفد القاعات التي تتقدم فيها الطالبتان وفاء ورؤيا لحلوح بنات عم الشهيد براء لحلوح، والطالبة أمجاد الفايد شقيقة الشهيد أمجد الفايد الذي استشهد أواخر الشهر الفائت.

وفي سياق ذي صلة، توجه الوفد إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان في المحافظة؛ حيث يتقدم للامتحان الطالب محمد زراق الذي أصيب برصاص جيش الاحتلال.

وخلال الجولة؛ نقل عواد للطلبة رسالة من الوزير عورتاني وأسرة الوزارة مفادها التأكيد والحرص على تمكين جميع الطلبة من تأدية امتحان الثانوية العامة في ظروف مناسبة، إيماناً بحقهم في مواصلة تعليمهم الحر والمستقر، ومساندة الطلبة الجرحى وذوي الشهداء في ظل انتهاكات الاحتلال وآثارها الصعبة على نفسياتهم.