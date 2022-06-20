الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال يتفق على حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة

وطن: أفادت مصادر عبرية عصر اليوم الإثنين أن الكنيست يستعد للتصويت على مقترح لحل الكنيست الأسبوع المقبل ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" ونائب رئيس الوزراء "يائير لبيد" اتفقا اليوم على تقديم مشروع قانون حل الكنيست إلى الكنيست للموافقة عليه الأسبوع المقبل.

وأوضحت القناة أن هذا القرار الإسرائيلي جاء بعد "استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف".

ولفتت القناة 12 العبرية إلى أنه بمجرد الموافقة على القانون، سيتولى "لبيد" منصب رئيس الوزراء حسب اتفاق التناوب إلى حين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن انتخابات الكنيست ستجري في 25 أكتوبر القادم وستكون الخامسة في 4 سنوات.

ويأتي هذا القرار المشترك بين "بينيت" ولبيد" بعد مجموعة من الاستقالات في مكتب رئيس وزراء الاحتلال "بينيت" واستقالة أعضاء من الائتلاف الإسرائيلي وحالة الفوضى داخل الائتلاف التي وصلت الى حد إسقاط قوانين يطرحها شركاء الائتلاف إثر تصويت مضاد من أعضاء بالائتلاف.