الحركة الطلابية في جامعة الحصار والانتصار.. تعود للطليعة من جديد

كتب فريق التحرير

أعادت الحركة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية، الاعتبار لذاتها وللجامعة، بعدما تمكنت من انتزاع حقوقها بقوة النضال على مدار الأيام الأخيرة.

مجلس أمناء اتخذ عدة قرارات مهمة لاقت ترحيبا من قبل الحركة الطلابية والشارع الفلسطيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كسر المحظور في إعفاء مدير دائرة أمن الجامعة من منصبه ومنحه إجازة مفتوحة لحين اتخاذ القرار بشأنه من قبل إدارة الجامعة، وإنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة ممن ثبت للجنة مشاركتهم في العنف واستخدام أدوات في مواجهة الطلبة، وإحالة 16 موظف آخرين ممن شاركوا في الاعتداء على الطلبة إلى اللجان المختصة في الجامعة لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحقهم، وفق أنظمة الجامعة.

وقرر المجلس أيضا بناء على توصيات لجنة التحقيق التي ترأسها عضو مجلس الأمناء د.عمار دويك، الاعتذار للطلبة ولأسرة الجامعة وكل من تضرر، وتوجيه إدارة الجامعة لإعادة هيكلة دائرة الأمن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، على أن يشمل ذلك اتباع الدائرة لنائب الرئيس للشؤون الإدارية، وإعداد مدونة سلوك توضح واجبات.

لم يكتفي مجلس الأمناء بإصدار البيان واتخاذ القرارات، بل سارع بالاتصال بالطلبة المتضررين والاعتذار لهم بشكل مباشر، وفق ما أبلغنا عدد منهم، مما يدلل أن المجلس بمكانته ودوره وأعضائه مجلس مسؤول كبير، وأعاد الصوت للحركة الطلابية وأنصفها، وهو ما أكدته الكتل الطلابية بتثمينها التدخّل السريع لمجلس الأمناء والقرارات التي صدرت عنه.

تلك القرارات تثبت من جديد أن وهج الحركة الطلابية في فلسطين خاصة في جامعة النجاح، لم ينطفئ رغم القمع وغياب انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة منذ سنوات طويلة، ولولا ثبات الحركة الطلابية وحكمة مجلس أمناء الجامعة لتضاعف الاحتقان إلى نهاية لا يحمد عقباها.

الحركة الطلابية في جامعة النجاح التي انتصرت اليوم، وأعادت البوصلة لدورها الحقيقي الطليعي، وذكّرتنا بالحركة الطلابية في الجامعة قبل 30 عاما، حينما حاصرت قوات الاحتلال بتاريخ 13 تموز 1992 الجامعة، والتي كانت تجري فيها عملية اقتراع لمجلس اتحاد طلبتها. واستمرت عملية حصار الجامعة لمدة 72 ساعة، دون أن يسمح لهم بالخروج أو الحصول على المواد الغذائية؛ بحجة وجود مطلوبين مسلحين بداخل الجامعة.

الحاكم العسكري الإسرائيلي لمدينة نابلس في ذلك الوقت اتصل بعدد من الشخصيات المعروفة داخل المدينة، وأبلغها أن قوات من الجيش تحاصر جامعة النجاح، وأنها لن تسمح للطلبة، البالغ عددهم حوالي خمسة آلاف، بمغادرتها، إلا إذا سلم المطلوبون أنفسهم مع أسلحتهم الفردية التي أدخلوها إلى الجامعة.

وفرضت سلطات الاحتلال حينها حظرًا للتجول على مدينة نابلس، واعتلى الجنود أسطح المنازل المحيطة بالجامعة، وأقاموا الحواجز وأطلقوا الأعيرة النارية، بين الحين والآخر، والقنابل المضيئة لإرهاب الطلبة المحاصرين.

قدم منسق الشؤون العربية التابع للاحتلال في الأراضي المحتلة آنذاك (داني روتشيلد) للوفد الفلسطيني قائمة بالشروط الإسرائيلية لفك الحصار، على رأسها أن هناك 19 اسمًا تريد "إسرائيل" اعتقالهم؛ بحجة وجودهم بداخل الجامعة، وبأنهم مسلحون ومطلوبون لأجهزتها الأمنية، (اتضح فيما بعد أن 13 منهم ليسوا بداخل الجامعة) وتفتيش كل الموجودين داخل الجامعة من خلال إجبارهم على المرور عبر جهاز تفتيش آلي.

رفض الطلبة الشروط الإسرائيلية بتسليم المطلوبين حسب أدعاء سلطات الاحتلال، واعتبرها وفد المفاوضين الفلسطينيين غير منطقية.

أعضاء الوفد الفلسطيني حينها استعانوا بمقر الصليب الأحمر الدولي لإدارة عملية التفاوض. وصباح اليوم الثالث من الحصار، اتصل روتشيلد بمقر الصليب الأحمر الدولي، وأبلغ أعضاء الوفد الفلسطيني أنه يوافق على عدم التعرض للمطلوبين الستة، مقابل توقيعهم على طلبات لإبعادهم لمدة ثلاث سنوات؛ وعلى أن تتمكن السلطات الإسرائيلية من طرح أسئلة عليهم قبل رحيلهم، وتم ترحيلهم للأردن قبل أن يعودوا إلى أرض الوطن بعد توقيع اتفاق أوسلو.

ما حصل اليوم وعلى مدار الأيام الماضية في جامعة النجاح ينبغي أن يكون عبرة للكل الفلسطيني، بأن الإرادة والنضال سينتصران في النهاية، وأن سطوة الأمن والترهيب والملاحقة ستسقط لأن هذا الشعب الصامد ويقدم التضحيات كل يوم من أجل انتزاع حريته واستعادة أرضه المسلوبة منذ 74 عاما، لديه طاقة وإرادة لا تنتهي، وسيأتي يوم ينتزع فيه حقوقه، ويسقط القبضة الأمنية مهما كانت وجهتها.