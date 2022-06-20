إطلاق المخيم الصيفي لبرنامج Code for Palestine للسنة الـ 8 على التوالي في مدينة روابي وغزة

وطن: أطلقت شركة الاتصالات الخلوية جوال، المخيم الصيفي الخاص ببرنامج “Code for Palestine” لتعلم البرمجة وريادة الأعمال، بنسخته الثامنة، في مدينة روابي، بالتزامن مع إطلاقه في قطاع غزة، والذي يتم تنفيذه عبر مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، ويستهدف الطلاب ذوي الفئة العمرية (14-17 سنة) المتميزين والمهتمين بمجالات الحاسوب والتكنولوجيا.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لشركة جوال، عبد المجيد ملحم، أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو المساهمة في تطوير مستوى التعليم التكنولوجي في فلسطين، من أجل رفع كفاءة الطلبة في الجامعات والمعاهد، وتهيئتهم لاكتساب مهارات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، بتدريب عملي يقدمه لهم مختصّين عالميين في هذا المجال. مؤكداً أن جوال، ومن منطلق رؤيتها واستراتيجيتها، تسعى للبقاء رائدة التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في فلسطين.

من جهته، قال مدير مؤسسة مجموعة الاتصالات الفلسطينية، رائد عواد : " إن تنفيذ هذا البرنامج والبرامج التي تتعلق بالبرمجة والتكنولوجيا، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية في خلق جيل من المبرمجين الشباب والمطورين القادرين على المنافسة الدولية في سوق البرمجة، يوازن بين متطلبات سوق العمل المتغيرة والتقدم العالمي في هذا المجال، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات الحديثة التي تؤهلهم لخوض غمار هذه المنافسة، ما يحسن الفرص الاقتصادية للشباب الفلسطيني للمشاركة في التنمية الاقتصادية للمجتمع المحلي، وصناعة التغيير والتأثير على كافة القطاعات".

يذكر أن طلبة برنامج code for palestine، سيتلقون تدريباً مكثفاً من 80 ساعة، خلال المخيم الصيفي الذي سيستمر لأسبوعين، يتعلمون خلاله كتابة الكود بشكل مهني ومتقن، وبأفضل الطرق لإنجاز مشاريع تكنولوجية تشكل قصص نجاح في هذا القطاع، ما يؤهلهم للحصول على منح من جامعات عالمية مرموقة في مجال التكنولوجيا والبرمجة والهندسة. وسيشارك في المخيم هذا العام 17 مدرباً ومدرّبة دوليين، و8 مدربين محليين.