البنك الإسلامي الفلسطيني ينظم نشاطاً تطوعياً لزراعة الأشجار في طولكرم

وطن: في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة، نظم البنك الإسلامي الفلسطيني نشاطاً تطوعياً لزراعة الأشجار في مدينة طولكرم بالتعاون مع البلدية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

وانطلقت فعاليات النشاط الذي استهدف تخضير شارع السكة في المدينة بمشاركة مدير فرع طولكرم عمار ياسين وموظفي الفرع إلى جانب رئيس قسم الزراعة في بلدية طولكرم عامر كليبي وعدد من موظفي البلدية، حيث جرى تخضير المنطقة المستهدفة وتركيب شبكة ري للأشجار التي تمت زراعتها.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن هذا النشاط يأتي في إطار جهود البنك للحفاظ على البيئة وذلك من خلال زيادة رقعة المساحات الخضراء.

وأضاف السعدي:" يدرك البنك التحديات البيئية غير المسبوقة التي تواجه العالم، لذلك يحرص على الالتزام بكافة بنود الميثاق العالمي للأمم المتحدة المتعلقة بالحفاظ على البيئة وكافة القوانين المحلية ذات الصلة ويعتبر ذلك جزءاً أساسياً من برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة".

وأشار السعدي إلى أن جهود البنك للحفاظ على البيئة لا تقتصر على زيادة رقعة المساحات الخضراء فقط وإنما يحرص البنك على أن تكون مرافقه ومقراته صديقة للبيئة من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية في أكثر من 15 فرعاً ومكتباً واستبدال الأجهزة المستهلكة للطاقة بأخرى موفرة، واتباع طرق حديثة ووسائل صديقة للبيئة لعزل المباني، بالإضافة لتقليل استهلاك الورق في العمليات اليومية.

وبين السعدي أن النشاط يأتي أيضاً في إطار حرص البنك على تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى موظفيه لما لها من أهمية في تعزيز انتمائهم لمجتمعهم.

يشار أن البنك قد حصل خلال العام 2021 على جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية من قبل مجلة International Finance Magazine وذلك نظراً لمساهماته المتميزة في هذا المجال والمنسجمة مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي في فلسطين" من قبل مجلة International Finance Magazine و"أفضل بنك رقمي في فلسطين" وفقاً لمجلة International Business Magazine.

