لأول مرة منذ أكثر من عقد.. وفد مصري كبير يزور دولة الاحتلال

وطن: أعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة خارجية الاحتلال، أن وفدا من كبار أرباب الصناعة المصريين يقوم بزيارة دولة الاحتلال هذا الأسبوع.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: "خطوة أخرى في توطيد العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر يقوم وفد من كبار أرباب الصناعة المصريين بزيارة إسرائيل هذا الأسبوع. ويضم الوفد المصري 12 من كبار المصنعين ورجال الأعمال في مجال المنسوجات والملابس يلتقون بكبار المسؤولين من وزارتي الخارجية والاقتصاد والصناعة".

وأشارت الصفحة: "كما سيزور أعضاء الوفد مصانع ويلتقون بمدراء شركات ورجال أعمال .

تأتي الزيارة في إطار أنشطة اتفاقية الكويز، والتي يتمثل دورها في زيادة حجم التجارة بين دولة الاحتلال ومصر وإزالة الحواجز البيروقراطية.