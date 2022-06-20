مستوطنون يهاجمون الرعاة في الأغوار الشمالية

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، رعاة أغنام وأجبروهم على مغادرة مراعيهم قرب خلة مكحول في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين لاحقوا الرعاة شرقي خلة مكحول واجبروهم على مغادرة مراعيهم تحت تهديد السلاح وحاولوا الاعتداء عليهم.

يشار إلى أن المستوطنين دأبوا على مهاجمة الرعاة واجبارهم على مغادرة مراعيهم، ويطلقون كلابهم على المواشي، ويعتدون عليهم بالضرب، في محاولة للتضييق عليهم وحملهم على الرحيل عن المنطقة لوضع اليد بالقوة عليها لصالح الاستيطان.