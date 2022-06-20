قيمتها 102,000 شيكل.. البنك الإسلامي الفلسطيني يسلم الجائزة النقدية الرابعة لحملة "توفير 22"

وطن: سلم البنك الإسلامي الفلسطيني الجائزة النقدية الرابعة لحملة حسابات التوفير "توفير 22" وقيمتها 102,000 شيكل للفائز إياد محمد وريدات من محافظة الخليل.

وسلم البنك الجائزة للمواطن وريدات في مكتب الظاهرية وذلك بحضور مدير منطقة الجنوب نزار بالي ومدير مكتب الظاهرية طلعت هوارين، حيث عبر الفائز عن فرحته بهذه المفاجأة مقدماً شكره للبنك الإسلامي الفلسطيني على حملاته وخدماته المميزة.

من جانبه هنأ مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي الفائز مشيراً أن هذه الجائزة تأتي في إطار جهود البنك لتعزيز ثقافة الادخار في المجتمع وتحفيز العملاء على فتح حسابات توفير أو تنمية حساباتهم الحالية من خلال تقديم باقة مميزة من الجوائز النقدية تزيد قيمتها عن 1,400,000 شيكل.

وقدم السعدي الشكر للفائز وريدات ولكافة العملاء على ثقتهم بالبنك الإسلامي الفلسطيني والخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها، مشيراً أن هذه الثقة تشكل حافزاً للمزيد من التطوير وتقديم خدمات أكثر تميزاً وتواكب متطلبات العصر الحديث، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية إسلامية متميزة.

وستتضمن الحملة التي ستستمر حتى نهاية العام 2022 السحب على 6 جوائز نقدية كبرى متغيرة القيمة شهرياً (182,000 شيكل، 102,000 شيكل، 132,000 شيكل، 162,000 شيكل، 112,000 شيكل، 152,000 شيكل) وذلك بالإضافة إلى سحوبات على عشرات الجوائز النقدية الأخرى، ويمكن لكافة العملاء الحاليين والجدد أن يشاركوا فيها من خلال فتح حساب توفير بقيمة 100 دولار أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، علماً أن كل إيداع إضافي بقيمة 200 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى يمنح العميل فرصةً إضافية للربح.

ويمكِّن حساب التوفير العميل من الحصول على عائد يحسب على متوسط رصيده اليومي، كما يمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة من البنك وحسب الشروط الخاصة بكل خدمة.

يشار أنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الحملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.islamicbank.ps ومنصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع مركز الاتصال الرقمي الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي في فلسطين" من قبل مجلة International Finance Magazineو"أفضل بنك رقمي في فلسطين" وفقاً لمجلة International Business Magazine.



