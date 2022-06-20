مدير شركة اسرائيلية يروي تفاصيل زيارته للسعودية .. متعطشون للاتصال والعمل معنا

وطن: زار رئيس مجلس ادارة شركة اسرائيلية السعودية ومكث اربعة ايام، وحين عاد روى لصحيفة معاريف العبرية تفاصيل زيارته واجتماعه مع مسؤولين سعودين وكيف استقبل ومرافقيه هناك.

وقال أيال فالدمان، رئيس مجلس إدارة شركة فالدو، والرئيس السابق ومؤسس شركة "ملانوكس"، أمس (الأحد) لإذاعة 103FM حول زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى المملكة العربية السعودية، والتي التقى خلالها كبار رجال الأعمال الإسرائيليين مع المسؤولين الحكوميين. وقال: "كانت تجربة أولية. هذه هي المرة الأولى التي ذهبنا فيها إلى المملكة العربية السعودية، واستقبلونا هناك بطريقة مثيرة للغاية. لقد كانوا متحمسين للغاية".

وأضاف رجل الأعمال أنهم "لم يدخلوا بجوازات سفر إسرائيلية، بل بجوازات سفر أجنبية. كانوا يعرفون أننا إسرائيليون، وعاملونا كإسرائيليين. إنهم متعطشون للتعلم والاتصال والبدء في فعل الأشياء معنا. انهم ينتظرون جدًا رؤية التقدم ويأمل الجميع أن يحدث التطور المنشود مع زيارة بايدن. إنهم يدركون أن المملكة العربية السعودية 2030 يجب أن تكون مختلفة عن عام 2020، وإذا كانت صناعة النفط اليوم تزيد عن 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنهم يريدون أن تشكل الصناعات الأخرى نسبة مئوية أكبر."

ووفقًا له، فإن السعوديين على دراية بما يحدث في إسرائيل ويريدون التعاون مع الشركات الإسرائيلية: "هناك بالفعل تعاون غير مباشر، وهم متحمسون لرؤية الإسرائيليين، ولكن دعونا لا ننسى أنهم على مدى عقود يرون الإسرائيليين وإسرائيل كأشخاص سيئين، لذلك لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، حتى يخرجوا من كل ما رأوه على التلفزيون حتى يومنا هذا. لكنني أعتقد بالتأكيد أنه من خلال ما رأيناه، أيضًا من خلال لقاءاتنا مع جهات حكومية وكيانات تجارية، هناك بالتأكيد رغبة في التعاون والتطبيع والمضي قدما".

ولدى سؤاله عما إذا كان يسمع هناك مواقف سياسية بين السطور حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، أجاب فالدمان: "نعم نسمع، يشيرون إلى ذلك بلطف شديد، أعتقد أن السلطة الفلسطينية موجودة على جدول الأعمال. من المشاكل الكبيرة التي تطرح خلال المحادثات الخاصة، قضية الفساد في السلطة الفلسطينية. انهم يقولون بشكل واضح قدمنا الكثير من المال، يجب أن نفهم إلى أين ذهب. نريد أن نستمر في دعم الفلسطينيين ومع ذلك نريد تحقيق التطبيع".

وأضاف في الشأن نفسه "إنهم يأملون أن يتقدم الفلسطينيون معنا أيضًا، لكن يتم التعبير عن ذلك بأشكال غير مباشرة للغاية. آمل ألا يربطوا التقدم الفلسطيني بالسعودي".