إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

وطن: أصيب، اليوم الاثنين، شابان برصاص الاحتلال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ما ادى لاندلاع مواجهات اطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز ما اسفر عن اصابة شابين بالرصاص في أطرافهما السفلية ( في القدم) وقد وصفت اصابتهما بأنها متوسطة.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم المواطنين كريم مصطفى الأطرش (61 عاما)، ومحمد الاطرش كما واعتقلت مواطنا ثالثا من مدينة بيت لحم هو جعفر محمد احمد عبيات (32 عاما).