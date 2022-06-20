روسيا: الطيران الحربي الإسرائيلي يضر بالحركة الجوية المدنية

وطن: زعم مسؤولون إسرائيليون أن التحرك الروسي لإصدار مشروع قرار في مجلس الأمن يدين العدوان الجوي الإسرائيلي على مواقع في سوريا، يأتي على خلفية معاقبة "إسرائيل" على موقفها من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الأحد.

ووفقا للقناة الرسمية الإسرائيلية، فإن التقديرات في دولة الاحتلال تشير إلى أن دوافع موسكو تكمن في سياسات "إسرائيل" تجاه كييف من بين أمور أخرى، ولا تقتصر على أو تشير إلى تغيير جذري في سياسات روسيا تجاه "الهجمات الإسرائيلية" المتواصلة على مواقع في سوريا.

ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن فرص ضمان روسيا لأغلبية داعمة لمشروع القرار في مجلس الأمن "ليست كبيرة"، فيما نقلت "كان 11" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن "إيران تواصل استخدام الأراضي السورية والمطار لتهريب السلاح".

وأوردت "كان 11" مقتطفات من مسودة مشروع القرار الروسي الذي يأتي على خلفية قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمطار العاصمة السورية دمشق، قبل نحو أسبوعين، والتسبب بخروج المهابط بالمطار عن الخدمة.

وتنص مسودة مشروع القرار الذي صاغته روسيا وستقدمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أن "الهجوم الإسرائيلي نفذ بشكل ينتهك القانون الدولي، ويقوض الاستقرار وينتهك أيضا سيادة سوريا والدول الأخرى، وعليه، يجب محاسبة المسؤول على تنفيذ الهجوم لأنه أضر بشكل صارخ بالقدرة على مساعدة سورية إنسانيا".

ويشدد مشروع القرار على أن "من نفذ الهجوم على مطار دمشق الدولي عليه أن يتحمل المسؤولية"، كما يؤكد أن "أنشطة سلاح الجو الإسرائيلي تضر بالحركة الجوية المدنية، الدولية والمحلية" في المنطقة.

وعقب العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق في العاشر من حزيران/ يونيو الجاري، استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير الإسرائيلي لدى روسيا، وطالبته بتقديم توضيحات حول القصف الذي استهدف مطار دمشق الدولي وأخرجه عن الخدمة، واعتبرت موسكو أن "التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي غير مقنع".

وبعد استدعائه، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، للسفير الإسرائيلي في موسكو، أليكس بن تسفي، أن التفسيرات الإسرائيلية المقدمة حتى الآن لا ترضي الكرملين، كما أبلغ بن تسفي أن روسيا لن تسمح بتحول سوريا إلى "ساحة معركة لدول أخرى".

وأعرب بوغدانوف للسفير الإسرائيلي في موسكو، عن "قلق روسيا البالغ إزاء الضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق المدني، ما أدى إلى تضرر مدرج ومعدات ومباني ملاحية وإلحاق أضرار بالحركة الجوية المدنية الدولية". بحسب ما جاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية.

ونددت دولة الاحتلال، في 26 شباط/ فبراير الماضي، على استحياء، بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفته بأنه "انتهاك خطير للنظام الدولي"، لكنها تلتزم الصمت إلى حد بعيد منذ ذلك الحين إزاء العملية الروسية في أوكرانيا.

ومنذ عدة سنوات، تهاجم دولة الاحتلال سوريا، حيث تنتشر قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك "حزب الله" اللبناني، لدعم الحكومة والجيش السوري. وبعد التدخل الروسي في لدعم الحكومة السورية في عام 2015، أنشأت دولة الاحتلال آلية تنسيق لـ"تفادي التضارب" مع روسيا لمنع تصادم الدولتين دون قصد خلال انتهاك طيران الاحتلال للأجواء السورية.

(عرب 48)