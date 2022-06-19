إصابة شاب برضوض في اعتداء للمستوطنين في الخليل

وطن: أصيب شاب برضوض، مساء اليوم الأحد، إثر اعتداء المستوطنين على المواطنين في حارة جابر بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد الناشط عارف جابر، بأن عدد من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، اعتدوا بالضرب والشتائم على المواطنين في حارة جابر، ما أدى لإصابة شاب بالرضوض والكدمات.

وأضاف أن قوات الاحتلال حضرت لحماية المستوطنين وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.