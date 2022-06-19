وفاة القيادي في حركة فتح اللواء مطلق حمدان "أبو فواز" في عمان

وطن: توفي اليوم في الأردن، عضو المجلس الثوري الأسبق لحركة "فتح"، وعضو المجلس العسكري الأعلى اللواء مطلق حمدان "أبو فواز".

وهاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، نجلي الراحل اللواء مطلق حمدان، فواز وأمجد، وعائلته، معزيا بوفاته.

وكلف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالمشاركة، على رأس وفد، في تشييع جثمان الراحل "أبو فواز".

وقالت حركة فتح، في بيان صدر عنها، إن فلسطين والأمة العربية قد خسرت مناضلا كبيرا أمضى حياته في الدفاع عن قضية شعبه ووطنه، وإعلاء كلمة فلسطين في كل مكان.

وأشادت الحركة بمناقب الفقيد، الذي "كرس حياته للدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث كان دائما في الصفوف الأولى في معارك الدفاع عن الثورة الفلسطينية".

والمناضل مطلق حمدان "أبو فواز" التحق بالثورة الفلسطينية مبكرا، وشارك في معارك الدفاع عن الثورة الفلسطينية، وأسس مديرية التدريب العسكرية، وكان مديرا عاما لها، وكان عضوا في المجلس العسكري الأعلى، وعضوا في المجلس الثوري لحركة "فتح".