الأشغال العامة: الضغوط متواصلة لإنهاء مشروع طريق بيتونيا – كفر نعمة "المنطقة الغربية"

وطن: قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، أنها تبذل جهوداً مضاعفة لإنهاء العمل في مشروع إعادة تأهيل بيتونيا – عين عريك – دير ابزيع – كفر نعمة (طريق المنطقة الغربية) في محافظة رام والله والبيرة.

وأوضحت الأشغال العامة في بيان، أنها تدرس كافة الخيارات الممكنة لإنهاء العمل في المشروع وبما يعود بالنفع على مستخدمي الطريق والمصلحة العامة.

وذكرت أنها أبلغت المقاول بضرورة العمل المتواصل في المشروع وإلا ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حتى لو تبقى يوما واحدا من الفترة التعاقدية، خاصة مع عدم وجود معيقات مادية أو فنية في المشروع.

وبيّنت أنها وبالشراكة مع كافة المؤسسات الشريكة تواصل ضغوطها على المقاول ومساعدته في آن واحد لإنهاء العمل في المشروع.

وأضافت أن الفترة التعاقدية للمشروع لم تنته حتى اللحظة، وأن الأعمال المتبقية تحتاج إلى فترة زمنية مدتها نحو شهر لإنهائها إذا التزم المقاول بالجدول المخطط له.

وأوضحت الوزارة أن المقاول نفذ الخميس الماضي أعمال تعبيد نحو 500 م من مقطع بيتونيا وليس 200 م كما يشاع، مبيّنة أن المقاول كان بصدد تعبيد أطوالاً أكثر إلا أن عائقاً لوجستيا بتوريد الإسفلت منعه من ذلك، وحسب إفادته فإنه مصاب بفيروس كورونا وسيستكمل التعبيد الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن اضراب السائقين في قرى غرب رام الله شلّ حركة النقل العام من والى 21 قرية، وذلك احتجاجا على التأخير في استكمال تأهيل مقطع من الشارع الذي يصل تلك القرى.. للمزيد اضغط هنا