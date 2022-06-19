صندوق ووقفية القدس يختتم اجتماع مجلس أمناءه السابع

وطن: عقد صندوق ووقفية القدس اجتماع مجلس أمناءه السابع في مدينة اسطنبول التركية على مدار يومي ١٤-١٥ من الشهر الجاري تحت شعار " تمكين وتنمية المجتمع المقدسي " .

هذا وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمناء الوقوف على أنغام السلام الوطني التركي والفلسطيني وخطابات لرئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس صاحب السمو الأمير تركي الفيصل ورئيس مجلس امناء مؤسسة قدسنا معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني وعميد الأسرة العثمانية الأمير هارون ابن عبد الكريم بن سليم بن عبد الحميد الثاني ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس السيد منيب رشيد المصري ومحافظ محافظة القدس اللواء عدنان غيث ، ورئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني النائب محمد الظهراوي ورئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني التركي مازن حساسنة أكدوا من خلالها أهمية تعزيز الجهود المبذولة لدعم مدينة القدس مشيدين بصمود المقدسيين ورباطهم .

وترأس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس وأمين سر صندوق ووقفية القدس الاجتماع السنوي لمجلس الامناء حيث جرى التأكد من اكتمال النصاب القانوني، ومن ثم عرض واعتماد التقرير المالي لعام 2021 ، وعرض واعتماد التقرير الاداري لعام 2021 ، وعرض واعتماد الرؤية المستقبلية 2022-2024 ، وتكليف الدكتور عبد الرؤوف السناوي لرئاسة لجنة الانتخابات والاتفاق على اجراءات انتخابات رئاسة مجلس الامناء وانتخابات أعضاء مجلس الإدارة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر .

وشهد اجتماع مجلس الأمناء مشاركة مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الهامة في مجال العمل الخيري والتنموي أبرزهم الدكتور إسماعيل حقي طومان رئيس وقف السلطان أحمد ، والشيخة سهيلة السالم الصباح ، ود. بدر السميط المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ، ود. ماجد العازمي مدير عام بيت الزكاة في دولة الكويت، والوزير السابق صلاح بن عبد الرحمن بن علي من مملكة البحرين ، ود. علي آل ابراهيم ، والبروفيسور يوسف عبد الغفار ، ود. عبد الحليم زيدان ، والمهندس عبد السلام الخطيب ، والمحامي عبد الله الضعيان اضافة لعدد من الشخصيات المقدسية والفلسطينية