آليات الاحتلال تتوغل شرق بيت حانون

وطن: توغلت آليات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، في أراضي المواطنين الزراعية، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف.

وأفادت مصادر محلية، بأن ست آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وثلاث دبابات انطلقت من مواقع الاحتلال خلف الشريط الحدودي شرق بيت حانون وتوغلت في أراضي المواطنين لعشرات الأمتار، وسط أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية وإطلاق نار متقطع.

يشار إلى أن آليات الاحتلال تتعمد التوغل في الأراضي الزراعية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.

(وفا)