داخلية غزة توقف حركة الصيد في البحر غدا بسبب التدريبات العسكرية للمقاومة

وطن: قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها الى البحر يوم غدٍ الاثنين، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 11.59 مساءً.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه سيتم وقف حركة الصيد كذلك في المنطقة البحرية الممتدة من مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة (البيدر) وحتى نهاية الحدود البحرية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت أن سبب هذا التوقف عن حركة الصيد، إلى وجود أعمال وتدريبات للمقاومة.