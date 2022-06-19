"الحراك الطلابي" في جامعة النجاح يطالب بفصل جميع أفراد الأمن الذين شاركوا في الاعتداء او حرضوا عليه

وطن: طالب الحرك الطلابي المستقل والموحد في جامعة النجاح بـ"فصل جميع أفراد الأمن الذين شاركوا في الاعتداء او حرضوا عليه، وإعادة ضبط صلاحيات الأمن الجامعي عبر مدونة سلوك واضحة يُلزم بها".

كما طالب الحراك في بيان له اليوم الأحد، بـ"اعتذار رسمي من الجماعة لطلابها والمجتمع المحلي على الحدث الذي حصل واعتذار شخصي لكل الطلاب إثر الضرر العام الذي حدث لهم وتعويضهم عنها ماديا ومعنويا وقانونيا".

وأكد الحراك على متابعة علاج الطلاب المتضررين بكفالة الجامعة، وإعادة الطلبة المفصولين إلى مقاعدهم الدراسية ورفع الإنذار عنهم، والتعهد بعدم تسجيل غيابات الطلاب الذين شاركوا في الإضراب وتعويض الاختبارات والتسميات التي طلبت منهم.

وشدد على ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي بما يضمن للطلبة حياة جامعية آمنة.

وكانت جامعة النجاح أكدت لوطن، صباح اليوم الأحد، أنها لن تتردد بالتعاطي مع نتائج لجنة التحقيق وستكون هناك قرارات أخرى.. للمزيد اضغط هنا

فيما يلي صورة عن بيان الحراك: