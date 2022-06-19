بيان من جامعة النجاح حول لجنة التحقيق التي شُكلت في الأحداث الأخيرة

وطن: أعلنت جامعة النجاح، اليوم الأحد، أن نتائج التحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت بالجامعة، ستعرض نتائجها وتوصياتها على مجلس الأمناء يوم غدٍ الاثنين، لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة والإعلان عنها.

وقالت الجامعة في بيان لها، "بناء على قرار مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية بتشكيل لجنة تقصي حقائق فورية في الأحداث المؤسفة التي وقعت في الحرم الجامعي القديم بتاريخ 14/6/2022، فستنتهي اللجنة عملها خلال الساعات القادمة من هذا اليوم وستعرض النتائج والتوصيات على مجلس الأمناء في اجتماع طارئ يعقده يوم غد الاثنين 20/6/2022 لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة والإعلان عنها".