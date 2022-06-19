قريبًا.. تزويد ترقوميا بالكهرباء من محطة بيت أولا

وطن: ناقش المدير العام للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء المهندس نشأت أبو بكر، اليوم الأحد، في مقر الشركة برام الله، مع ممثلي بلدية ترقوميا تزويد البلدة بالطاقة الكهربائية من خلال محطة تحويل بيت أولا غرب الخليل.

وضمّ وفد بلدية ترقوميا كلّ من رئيس البلدية الحاج عادل اغريب، والمهندس محمد طرشان، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، الذين أكّدوا ضرورة تقديم حلول لنقص القدرة في البلدة التي تعاني من شح في مصادر الطاقة والمياه، في ظل التضييق المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي على البلدة.

كما وقد استعرض ممثلو الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء وبلدية ترقوميا عددًا من المقترحات والترتيبات الفنيّة والقانونية، سيليها اجتماعات أخرى في قادم الأيام لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتزويد البلدة بالطاقة الكهربائية بشكل مباشر من محطّة بيت أولا.

ويعمل تزويد البلدة بالكهرباء على معالجة نقص القدرة فيها، وتقليل الاعتماد على الشركة القُطرية الإسرائيلية، في ضوء مساعي الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء لتحسين جودة الخدمات للهيئات المحليّة، والانفكاك عن الاحتلال.