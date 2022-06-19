العلامات التجارية التركية adL وYAQA في كيوسنتر

وطن: أعلن كيوسنتر المركز التجاري لمدينة روابي عن انضمام العلامتين التجاريتين التركيتين adL وYAQA، إلى عشرات العلامات التجارية العالمية المتواجدة فيه، في إطار رؤيته الهادفة إلى جلب المزيد من العلامات التجارية ومن مختلف الشركات العالمية والرائدة في مجال الأزياء.

وأطلقت العلامتين التجاريتين ضمن الفعاليات التي خصصها كيوسنتر للمرأة تحت عنوان "تألقي اليوم وكل يوم"، والتي شملت فقرات وفعاليات متنوعة ومميزة بحضور العديد من المؤثرين ورواد الأزياء، الذين شاركوا في تقديم نصائح في عالم الموضة وأحدث صيحاتها لصيف 2022، كما شهد المركز التجاري خصومات وتخفيضات كبيرة في جميع متاجره التجارية بمناسبة الافتتاح.

وتشتهر العلامة التجارية YAQA بتصميماتها المبتكرة التي خُصص قسم منها لتلبية احتياجات النساء المحجبات وبما يتناسب مع مختلف الأذواق والأحجام، حيث تحظى اليوم بالعديد من المتاجر الرئيسية في الكثير من الدول من خلال 25 متجراً حول العالم و60 في تركيا، وتعد YAQA واحدة من العلامات التجارية ذات الجودة المتميزة في مجال صناعة الأزياء التركية.

في حين، تعتبر adL من الشركات الرائدة في مجال صناعة الملابس النسائية الفاخرة من خلال مجموعة متميزة ومتكاملة من المنتجات ذات الجودة العالية، وهي الشركة المالكة للعلامة التجارية وصاحبة الامتياز لفتح متاجرها وتوزيعها وتسويقها دولياً، حيث تضم شبكة فروع تنتشر حول العالم في سلسلة تضم نحو 185 متجراً.

كما توفر adL للمستهلكين خيارات متنوعة وتشكيلة متكاملة من الملابس النسائية لجميع الأذواق، حيث تعد من العلامات التجارية التركية الشهيرة التي تعمل على تلبية احتياجات النساء من الملابس العملية اليومية، والملابس التي تُلبي المناسبات الرسمية، وبأسعار في المتناول.

يشار إلى أن كيوسنتر يُعد المقصد الأول لرواد الموضة والأزياء في فلسطين، ويضم أكثر من 120 علامة تجارية عالمية أصلية ومشهورة، كما يوفر لزواره خيارات واسعة ومتنوعة تغطي كافة احتياجاتهم اليومية من خلال محلات الملابس، والمطاعم والمقاهي العربية والغربية.